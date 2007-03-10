Мітинг біля пам`ятника Шевченку (8 фото)
20:04, 10 березня 2007Політика
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Прихильники національних партій не дозволили покласти квіти від КПУ і ПСПУ
|Мітинг біля пам’ятника Т.Шевченку з нагоди 193-ї річниці від його дня народження в Києві
|Учасники мітингу з нагоди 193-ї річниці з дня народження Т.Шевченка перекривають дорогу прибічникам КПУ та ПСПУ до пам’ятника поетові в Києві
|Міліціонери стоять між прихильниками різних політичних сил у день 193-річчя Т.Шевченка неподалік пам`ятника Кобзареві
|Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко намагається пройти до пам’ятника Т.Шевченку для покладання квітів з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета
|Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко намагається пройти до пам’ятника Т.Шевченку для покладання квітів з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета
|Прихильник Української республіканської партії біля рамки металошукача в день 193-ї річниці з дня народження Т.Шевченка неподалік пам`ятника Кобзареві
|Міліціонери стоять між прихильниками різних політичних сил у день 193-річчя Т.Шевченка неподалік пам`ятника Кобзареві
|Міліціонери стоять між прихильниками різних політичних сил у день 193-річчя Т.Шевченка неподалік пам`ятника Кобзареві
Фото Олександра Синиці / УНІАН
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