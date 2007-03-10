Мітинг біля пам`ятника Шевченку (8 фото)

Прихильники національних партій не дозволили покласти квіти від КПУ і ПСПУ

Фото Олександра Синиці / УНІАН

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