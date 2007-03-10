Майдан - краще місце, щоб радувати киян можливостями міліції

10 березня на Майдані Незалежності в Києві відбулися урочисті заходи за участю столичної міліції. Міліціонери продемонстрували свої вміння та професійність вищому керівництву міністерства внутрішніх справ України.

Як передає “5-й канал”, останні залишилися задоволеними та пообіцяли частіше радувати киян та гостей столиці такими парадами.

Як повідомляє прес-служба МВС, показові виступи працівників спецпідрозділів міліції та виставка спеціальних і технічних засобів, які використовуються під час несення служби, пройшли “з нагоди заступання на добове чергування працівників столичної міліції".

"Майдан Незалежності обраний тому, що це центральна вулиця столиці нашої України. Це проводитиметься в кожному облцентрі, це сама велика вулиця, і місце дозволяє показати потужність нашої славної міліції", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАТХУТДІНОВ.

У суботу виповнюється 100 днів з моменту призначення на посаду міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА. Проте, його команда запевняє, що парад із цим ніяк не пов`язаний.