Стецьків не хоче ставити Ющенка у незручне становище

Один з лідерів громадського руху «Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ заявляє, що готовий відмовитися від посади радника Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері у прямому ефірі на Івано-Франківському FM-радіо «Західний полюс».

За його словами, «Народна самооборона» це є «наша громадянська ініціатива. Ми її не погоджували з Президентом, більше того, ми не виступаємо від його імені».

«Ми весь час говоримо, що ми, як радники Президента, йому радимо тоді, коли він потребує нашої поради, - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ. - А як політики, як громадські діячі, як вільні люди в майже вільній країні ми маємо право займатися громадською активністю. Однак антикризова коаліція дуже тим переймається і придумує різні страшилки».

«Якщо їх так хвилює, що ми радники, то ми за тих радників не тримаємось, - наголосив він. - Ми чітко заявляємо: ми готові відмовитись від посад радників. І якщо так гостро стоїть питання, ми напишемо ці заяви, щоб, по-перше, не давати приводу звинувачувати нас, що ми виступаємо від імені Президента, по-друге, щоб, може, не ставити Президента у незручне становище».

«Панове антикризова коаліціє! Якщо вам це дуже так треба, ми покладемо посвідчення радників на стіл Президенту, і хай тоді Президент приймає рішення, - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ. - Але ми не ховаємось за посвідченнями. Ми знаємо, які провокації проти нас готують, знаємо, як працює Генпрокуратура, щоб взяти з ЛУЦЕНКА і, напевне, і з мене підписку про невиїзд». За його словами, тільки 10 березня лідери “Народної самооборони”вони виступили на мітингу у Львові, а вже приїхала бригада з Генпрокуратури, яка вивчає відеозапис: чи не було порушень громадського порядку. «Ми не боїмося, - зауважив він. - Радники не є тією соломинкою, за яку ми тримаємось».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що написав заяву про звільнення з посади радника Президента.

«Я особисто в середу написав заяву з проханням звільнити мене з посади радника Президента, аби пан МОРОЗ не переживав про застосування мною адміністративного ресурсу», - сказав він.

2 березня голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ піддав критиці наміри Ю.ЛУЦЕНКА, котрий начебто займається організацією “походу на Київ” в рамках своєї відпустки. «Або хай звільниться з роботи і займається своєю агітацією, або якось інакше діє», - сказав О.МОРОЗ. «У будь-кому разі, - зазначив О.МОРОЗ, - красномовним є те, що він навіть не керівник штабу, він заступник керівника штабу по боротьбі з владою, так я розумію, під проводом Президента».