Народний Рух не буде об`єднуватися з НСНУ

Голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК заявляє, що НРУ не готовий брати участі в процесі об’єднання з “Народним Союзом Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання журналістів щодо об’єднавчих зусиль “Нашої України” і БЮТ.

“Ми не є свідками об’єднання БЮТ і “Нашої України”, - наголосив лідер НРУ. - Ми є свідками об’єднання і координації зусиль опозиційної коаліції. То не є процес, який передбачає об’єднання в єдиний блок або партію”. За словами Б.ТАРАСЮКА, “всередині блоку “Наша Україна” існує тенденція утворення нової єдиної партії, очевидно, на основі “Народного Союзу Наша Україна”. Однак Народний рух України не готовий брати участі в цьому процесі, підкреслив він.

Між тим, за словами Б.ТАРАСЮКА, “ми продовжуємо залишатися засновниками і учасниками блоку “Наша Україна”. “Це та об’єктивна реальність, яка виникла нашим об’єднанням на вибори 2006 року”, додав він.

В той же час, наголосив лідер НРУ, “ми думаємо про майбутнє, і якраз потреба звернення уваги на нашу відповідальність за майбутнє переконало нас у необхідності не лише збереження Народного руху України, а й об’єднання НРУ і УНП”.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що нині 29,1% громадян підтримує національно-патріотичну ідею. “Суспільство потребує цієї ідеї. – наголосив він. - Тому є необхідність створення правиці - коаліції національно-патріотичних сил”.