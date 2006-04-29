Голова Київської ОДА: такого не може бути

Євген ЖОВТЯК наполягає на тому, що немає підстав для його звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації за погіршення соціально-економічних показників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив в інтерв’ю “5 каналу”.

Є.ЖОВТЯК наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України.

“За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006-го - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він.

Є.ЖОВТЯК заперечив наявність офіційних повідомлень про свою відставку. “Такого документу, як рішення Кабінету міністрів про мою відставку, немає. До речі, і в Секретаріаті Президента України про це теж нічого не знають”.

“Вважаю, що такого рішення і не може бути, - сказав він, - тому що на засіданні Кабінету міністрів України 27 квітня, де були присутні всі голови облдержадміністрацій, питання відставки і якихось недоліків в роботі по конкретних областях не порушувалося”.

“Більше того, в доповіді Кабінету міністрів, яка розглядалася, Київська область згадується один раз у позитивному контексті, і один раз – в останньому абзаці, де абсолютно непрофесійно зазначено, що в області допущено зростання податкової недоїмки. Так за це ж треба хвалити, тому що податкова адміністрація виявила недоїмку на трьох конкретних підприємствах, які не сплатили податки ще при старій владі, а тепер зобов’язані це зробити”, - сказав він.

Є.ЖОВТЯК наголосив, що таких підстав для кадрових змін, як погіршення соціально-економічних показників, нинішня адміністрація Київської області, не допустить за будь-яких умов.

Як уже повідомлялося, 27 квітня 2006 року на офіційному сайті Кабінету міністрів України з’явилося повідомлення прес-служби, що “у зв’язку з погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів уряд прийняв рішення внести на розгляд Президента України подання щодо звільнення Василя ЧЕРВОНІЯ з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації, Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації та Сергія ІВАНОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації”.