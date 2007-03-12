Мороз хоче від Конституційного Суду роботи над помилками

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що «не буде ніякої нової Конституції і ніяких дострокових виборів».

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю тижневику «Главред».

За словами спікера, «усе це піар і авантюри». «Ніхто не заперечує можливості внесення змін до Конституції згідно з процедурою, визначеною в Основному Законі. Сьогодні ця процедура передбачає створення тимчасової спеціальної комісії парламенту, до роботи якої можна залучати фахівців із Секретаріату Президента, громадських організацій, уряду тощо. Але питання про внесення змін вирішуватиме парламент», - наголосив О.МОРОЗ.

Відповідаючи на запитання щодо проведення референдуму з питань Конституції, він нагадав, що «попередній склад Конституційного Суду прийняв кілька некоректних рішень, зокрема, про можливість попереднього Президента балотуватись на третій термін, внесення змін до Конституції через референдум та інші». У зв’язку з цим О.МОРОЗ виступає “за внесення змін до Закону «Про Конституційний Суд України», які дозволяють Суду самому виправляти власні помилки”

На думку голови ВР, на сьогодні жодна політична сила не зацікавлена у дострокових виборах до парламенту. «Якщо гіпотетично припустити можливість проведення дострокових виборів, то виграє Партія регіонів, яка матиме кращий результат, ніж БЮТ, який, у свою чергу, поправить чи збереже свої позиції за рахунок «Нашої України». Але в комплексі ніхто нічого не виграє», - зауважив О.МОРОЗ.

Спікер також заявив, що не є прибічником виборів Президента в парламенті, принаймні, зараз. На його думку, «в суспільстві з недорозвиненою політичною структурою вдаватися до таких кроків небезпечно: домінування в парламенті будь-якої політичної сили зробить Президента нездатним реалізовувати належні йому за Конституцією функції”.

“Президент повинен спиратися на силу електорату, незалежно від складу парламенту. Процедура ж втілення нової ідеї настільки складна, вже не кажу про її несвоєчасність, що вона не буде реалізована. А з`явилися такі пропозиції як контраргумент до різних некоректних з багатьох поглядів заяв. Так мені здається», - сказав О.МОРОЗ.