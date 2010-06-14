Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН направив до Венеціанської комісії проект виборчого кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР повідомив сьогодні під час брифінгу.

В.ЛИТВИН нагадав, що автором відповідного проекту є робоча група на чолі з народним депутатом від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ.

«Я скерував виборчий кодекс до Венеціанської комісії на прохання робочої групи», - сказав В.ЛИТВИН.