На місцевих виборах у РФ лідирує ”Єдина Росія”

Майже в усіх регіонах Росії, де проходили вибори до регіональних парламентів 14 суб`єктів Федерації, підраховано майже 100 відсотків голосів виборців, повідомляє “5 канал”. За попередніми офіційними даними, як і очікувалося, лідером перегонів у більшості регіонах стала провладна партія "Єдина Росія".

Так, на виборах до Московської обласної думи партія здобула майже 50 відсотків голосів виборців. Слідом за нею йде Комуністична партія - майже 20 відсотків, та партія "Справедлива Росія" - близько 9 відсотків голосів.

На виборах у Санкт-Петербурзі до законодавчих зборів попереду також "Єдина Росія". Повідомляється, що там вже опрацьовано 100 відсотків бюлетенів.

Серед примітних проривів експерти відзначають успіх Російської екологічної партії "Зелені": у Самарській області - єдиній з-поміж інших регіонів, де фігурувала партія, - “зелені” отримали понад 7 відсотків голосів.

Тим часом, лідери опозиційних рухів Федерації, називають російські вибори найбруднішими за всю історію країни.

Як повідомляв УНІАН, особливість нинішніх виборів - відсутність у виборчих бюлетенях графи "проти всіх". У 10 із 14 регіонів відмінено поріг явки.

Регіональні парламенти обираються в Дагестані і Комі, Ставропольському краю, Вологодській, Ленінградській, Московській, Мурманській, Омській, Орловській, Псковській, Самарській, Томській і Тюменській областях, а також у Санкт-Петербурзі.

Однією з головних новацій регіональних виборів стане та обставина, що Санкт-Петербург, Московська область і Дагестан вперше обиратимуть весь депутатський корпус за партійними списками.

Всього в ході регіональних виборів ведеться боротьба за 632 мандати.

До виборів у цілому було допущено 14 партій.