Литвин радить відкласти проект про зібрання, бо «не пече»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує парламентові відкласти розгляд у другому читанні законопроекту щодо порядку організації і проведення мирних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною ініціативою В.ЛИТВИН виступив сьогодні під час засідання погоджувальної ради. Він зазначив, що сьогодні зранку зустрівся з групою пікетувальників, які під стінами ВР вимагають відкласти розгляд цього законопроекту.

В той же час голова ВР зазначив, що ніяких конкретних пояснень пікетувальники не дають і обмежуються лише черговими гаслами.

В той же час, вважає В.ЛИТВИН, парламенту варто не шукати підстав для тих чи інших збурень і відкласти розгляд цього законопроекту. «Це не те питання, яке нам надзвичайно пече», - сказав голова ВР.

Розгляд відповідного законопроекту у другому читанні був запланований на четвер, 17 червня.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації вимагають від Верховної Ради України не підтримувати у другому читанні проект закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”. Як зазначав член Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини Володимир ЧЕМЕРИС, у законопроекті, підготовленому до першого читання у парламенті, не було визначено конкретних термінів для подання заявки на проведення мітингів, а в нинішньому тексті законопроекту такий термін становить 4 дні. На думку В.ЧЕМЕРИСА, це дуже багато часу, треба реагувати набагато швидше.

В.ЧЕМЕРИС також відзначив, що законопроектом значно ускладнюється процедура подання заявки на проведення мітингів, тобто особа, яка подає заявку на проведення мирного зібрання, має довести, що вона є громадянином України.