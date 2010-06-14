Янукович хоче заборонити податковій «візити» без попередження

Президент України пропонує Верховній Раді викреслити із законів "Про державну податкову службу в Україні" та "Про оплату праці" положення, які наразі дозволяють податковій міліції проводити позачергові перевірки платників податків без попереднього попередження, зокрема, якщо податкова отримала інформацію про ухилення від оподаткування.

Також Президент пропонує скоротити тривалість планових виїзних перевірок на підприємствах до 20 робочих днів (нині – 30), а щодо суб`єктів малого підприємництва – до 10 робочих днів (наразі –20).

Щодо позапланових перевірок, то їхню тривалість Янукович пропонує встановити не більшою за 10 робочих днів (зараз – 15), а щодо суб`єктів малого підприємництва - 5 робочих днів (нині – 10).

Якщо ВР погодиться на пропозицію голови держави, то продовжити терміни планової перевірки можна буде не більше як на 10 робочих днів, а стосовно суб`єктів малого підприємництва - 5 робочих днів (зараз – 15 и 10 відповідно).

А подовження термінів позапланової перевірки можливе буде на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб`єктів малого підприємництва - 2 робочі дні (зараз діє норма щодо продовження на 10 днів).

Відповідні пропозиції містяться у зареєстрованому сьогодні в парламенті законопроекті 6517.