Королевська: є небезпека ухвалення Податкового кодексу без обговорення

Сьогодні існує небезпека ухвалення Податкового кодексу без детального обговорення.

Таку думку висловила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Нас дуже турбує поспіх з ухваленням Податкового кодексу. Кабінет міністрів наполягає на його швидкому ухваленні, але в результаті депутати можуть проголосувати за обкладинку, не вникаючи в суть документа», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її даними, зміни до документу вносяться практично щодня, і поки що ніхто з народних депутатів не бачив остаточного варіанту.

«Уряд висловив наполегливе бажання, щоб Податковий кодекс було ухвалено до 7 липня. Тим часом і в Росії, і в Казахстані, і у всьому світі такий основоположний документ, як Податковий кодекс, спочатку виносився на обговорення громадськості, представників ділового співтовариства. І лише після цього детально, за розділами розглядався в парламенті», – заявила депутат. За її словами, поспішне ухвалення Податкового кодексу, без урахування думки експертів, представників бізнес-середовища, «може призвести до неоднозначних наслідків для економіки країни в цілому».

Як приклад голова комітету Верховної Ради навела закон про внесення доповнень і змін до податкового законодавства (№6337), ухвалений парламентом практично без обговорення. В результаті до нього увійшли норми, що істотно погіршують бізнес-клімат у країні. Йдеться про збільшення удвічі термінів перевірок суб`єктів підприємництва податковими органами, надання податковій міліції права фактично безконтрольно проводити тотальні перевірки малого і середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що проект Податкового кодексу, схвалений на останньому засіданні Кабінету міністрів, вимагає серйозного доопрацювання.

Він відзначив, що за основу документа було взято напрацювання щодо Податкового кодексу, зроблені ще в 2007 році, коли уряд очолював Віктор ЯНУКОВИЧ, і коригування, зроблені на сьогоднішній день, недостатні.

С.ТІГІПКО уточнив, що при підготовці документа уряд розглядав два варіанти - швидше прийняти документ до 15 липня з тим, щоб норми кодексу були застосовані для формування держбюджету на 2011 рік, або доопрацювати документ і прийняти його з розрахунком використання для підготовки бюджету на 2012 рік.

При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що спочатку він схилявся до другого варіанту, однак з часом змінив позицію.