Народних депутатів одягнуть в гамівні сорочки?

Партія регіонів пропонує заборонити депутатам користуватись у сесійній залі мегафонами, телефонами та іншими звуковими приладами.

Про це йдеться у проекті постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо дотримання дисципліни та норм депутатської етики на пленарних засіданнях)”, внесеному до парламенту «регіоналами» Валерієм БЕВЗЕНКОМ та Миколою КОМАРОМ.

Зокрема, розміщеним на офіційному сайті ВР проектом постанови пропонується заборонити народним депутатам вносити до зали засідань парламенту і використовувати під час проведення пленарних засідань будь-які технічні засоби (прилади звукового та психогенного впливу), хімічні та біологічні речовини, а також інші предмети, які можуть завдати шкоди здоров’ю депутатів, спричинити психоемоційні розлади або спровокувати серцеві напади та загострення хронічних захворювань.

Відповідно до проекту, на пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Депутат має утримуватися від дій, що можуть спричинити пошкодження або знищення майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України.

У разі, якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ВР, пропонується, що головуючий на засіданні закликає його до порядку. Після повторного порушення депутатом дисципліни протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від конституційного складу без обговорення може вимагати від депутата залишити залу до кінця засідання.

Якщо депутат, стосовно якого було прийнято рішення Верховної Ради, відмовляється залишити залу, головуючий на засіданні припиняє засідання або дає розпорядження Службі парламентського пристава про негайне примусове виведення такого депутата із зали засідань.

Якщо народний депутат, депутатська фракція, на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, що розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету ВР без обговорення може позбавити депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через газету «Голос України».

У разі порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання групою народних депутатів головуючий на засіданні може оголосити перерву на термін, достатній для відновлення порядку, але не більший ніж на одну годину. У разі систематичних порушень дисципліни групою народних депутатів у залі пленарних засідань, або систематичного створення перешкод у засіданні Верховної Ради головуючий на засіданні може дати доручення комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, встановити порушників дисципліни та залишити зал пленарних засідань, що автоматично означає перерву у засіданні ВР.

Шкода, завдана депутатом майну, що забезпечує діяльність Верховної Ради, відшкодовується ним в порядку, встановленому законом.