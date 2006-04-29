У Сумській облраді комуністи приєднались до ”помаранчевих”

На сесії Сумської обласної ради депутати обрали головою облради Вячеслава ШАПОШНИКА - члена фракції Блоку Юлії Тимошенко. За його кандидатуру проголосувало 78 із 90 депутатів облради.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ШАПОШНИК був єдиною кандидатурою в списку для голосування. Це стало можливим завдяки прийнятому тимчасовому регламенту, згідно з яким кандидатура вносилася в бюлетень для таємного голосування лише в тому випадку, якщо її у відкритому голосуванні підтримувало більше половини депутатів. У зв`язку з цим фракція Партії регіонів відмовилася висувати свою кандидатуру на посаду голови облради й відкликала свого члена з рахункової комісії.

Кандидатуру В.ШАПОШНИКА підтримали фракції БЮТ (42 мандати в облраді), СПУ (11 мандатів), КПУ (7 мандатів) і фракція НСНУ (16 мандатів). У результаті, за підсумками таємного голосування В.ШАПОШНИК набрав 78 голосів.

В.ШАПОШНИК на минулих виборах очолював обласний штаб БЮТ, до цього керував обласною організацією партії "Яблуко". Він володіє на Сумщині рядом підприємств харчової промисловості, його дружина також за списком БЮТ стала депутатом Сумської міськради.

Заступником голови Сумської облради, набравши 60 голосів, став член фракції СПУ Сергій КЛОЧКО, який до виборів більше року виконував обов`язки міського голови міста Суми.

У той же час депутати не підтримали пропозицію ввести в облраді посаду ще одного заступника від НСНУ й не проголосували у зв`язку з цим за кандидатуру Миколи СМАЖНИКА.

Головою Сумської облради минулого скликання був Марк БЕРФМАН, який заявив, що йому соромно від того, що вибори нового голови пройшли «без вибору» – на безальтернативній основі. До списку депутатів нового скликання М.БЕРФМАН не потрапив.

Свою роботу сесія продовжить, ймовірно, 12 травня.