У НАТО заявляють, що в Україні треба поставити фільтр

11:50, 12 березня 2007
Політика
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Новак спрогнозував рік вступу

У разі політичного консенсусу Україна може вступити до НАТО у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку у ході відео-конференції з Брюсселя висловив посол Польщі при НАТО Єжі НОВАК під час 4-ї асамблеї Громадської ліги Україна-НАТО.

«Моя особиста думка – якщо Київ повернеться до постулату повного членства в НАТО, я б сказав, що Україна може приєднатись теоретично до Плану щодо членства на саміті 2008 року, а отримати запрошення на вступ - у 2011», - сказав Є.НОВАК, підкресливши, що це його особиста позиція і вона не обговорювалась у НАТО.

Посол зауважив, що ніяких вимог до України Альянс з цього приводу не ставитиме, оскільки рішення про приєднання має ухвалюватись на основі внутрішньополітичних подій.

Крім того, за його словами, передумовою успішної євроатлантичної інтеграції має бути припинення внутрішньополітичної боротьби в країні, адже зараз Брюссель чує два різні голоси з Києва.

Є.НОВАК відзначив, що після Помаранчевої революції у Євросоюзі і НАТО збільшилась кількість країн, які підтримують Україну. За рахунок цього очікувалось, що Україна приєднається до ПДЧ в 2006 році, а отримає запрошення до Альянсу в 2009 році. Він підкреслив, що, незважаючи на неоднорідність позицій усіх країн-членів Альянсу, такі думки переважали до 4 вересня 2006 року, коли прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна не готова приєднатись до ПДЧ.

«Це змінило календар відносин Україна-НАТО», - наголосив посол, зазначивши, що з’явився елемент двозначності у відносинах.

Крім того, Є.НОВАК зауважив, що Альянс не шукає нових членів, але при цьому має політику відкритих дверей. За його словами, країни, зацікавлені у членстві, мають докладати певних зусиль.

У свою чергу директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель ДЮРЕ сказав, що Україна реформується не для НАТО, а для самої себе. За його словами, зараз в Україні з’явилось багато «антинатовського спаму», і щодо нього потрібно поставити фільтр, щоб населення могло об’єктивно оцінити інформацію про Альянс. На його переконання, «дорога довга, але перспектива співпраці є».

 

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