Рибачук вважає, що починати треба з броньованих дверей

Радник Президента України Олег РИБАЧУК вважає, що в Україні проводиться активна антинатовська кампанія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Власне, Україна, як показує соціологія, має приблизно 2% тих, хто вважає, що вони поінформовані. Проблема з поінформованістю полягає в тому, що, попри дуже цікаві і переконливі обіцянки проведення об’єктивної неупередженої інформаційної кампанії, соціологія, моніторинг показують, що в Україні такої кампанії не ведеться», - сказав О.РИБАЧУК. При цьому він додав: «Моніторинг показує, що ведеться добре організована, добре скоординована, і не тільки внутрішніми, але й зовнішніми чинниками, контркампанія». За словами О.РИБАЧУКА, Україні намагаються довести, «що нам краще сидіти і нікуди не рипатись». На його думку, Україну запевняють, «що її вибір - нічого не вибирати». При цьому зрозумілої кампанії, яка б змушувала замислитись населення, не ведеться.

О.РИБАЧУК зауважив, що коли людина починає робити ремонт у власній оселі, вона встановлює в першу чергу броньовані двері. На його думку, і в загальнодержавному сенсі в першу чергу мають вирішуватись питання безпеки.

О.РИБАЧУК також вважає маловірогідним вступ України до ЄС без членства в Альянсі.

«Якщо ми щирі в тому, що наше майбутнє в ЄС, треба поділяти безпекову політику. Так не буває, що ми хочемо інтегруватись в політичний та економічний простір, але при цьому ігнорувати безпековий», - сказав О.РИБАЧУК.

Він також зазначив, що посилатись на низьку підтримку населення Альянсу не є чесним, оскільки саме політики створювали ці настрої під час передвиборчої кампанії.