Тимошенко хоче, щоб народ визначився терміново

Блок Юлії Тимошенко виступає за термінове проведення референдуму, під час якого громадяни України має визначити державну форму правління в країні – президентську чи парламентську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, такий референдум має бути терміново проведений «згідно з указом Президента чи іншим документом».

Як сказала лідер БЮТ, після того, як народ визначиться з даного питання, в Україні «на чолі з Президентом має бути сформована конституційна комісія, яка найближчим часом запропонує суспільству нову редакцію Конституції».

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, прийняття нової редакції Конституції «покладе край так званій політичній реформі, яка більше схожа на політичне шулерство, що сьогодні призвела до протистояння між гілками влади».