Експерт: Ганна Герман може очолити націоналістичний проект

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вибудовує політичну модель України за образом Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи (Росія) Євген МІНЧЕНКО, виступаючи в ході круглого столу на тему: «Україна - Росія: підсумки півріччя» в Москві.

«Я думаю, що психологічно В.ЯНУКОВИЧ відчуває своїм вчителем і певним зразком Володимира ПУТІНА, й він намагається створити політичну модель за образом і подобою того, що відбувається в Росії, з національною специфікою», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Експерт вважає, що Президент України вибудовує модель, при якій олігархи не повинні диктувати свої умови владі, а бути «її співробітниками й молодшими партнерами». Крім того, для В.ЯНУКОВИЧА важливе створення керованої політичної системи, за якою має бути певний набір партій, у яких є спільний політичний консенсус і готовність співпрацювати з діючою владою, а не критикувати її.

«Наскільки я розумію, зараз вибудовуватиметься модель великої партії – Партії регіонів і помірної опозиції в особі партій Арсенія ЯЦЕНЮКА, Сергія ТІГІПКА. Я не виключаю, що в якомусь тимчасовому проміжку з`явиться новий націоналістичний проект, який може очолити, приміром, Ганна ГЕРМАН – проект, лояльний до В.ЯНУКОВИЧА», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Він зазначив, що створювана в Україні модель «м`якша», ніж у Росії, оскільки вага олігархічних угрупувань достатньо серйозна. «Приблизно таку модель буде ЯНУКОВИЧ вибудовувати», - впевнений експерт.

На його думку, у лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО немає альтернативного проекту, й тому в неї не виходить зберегти позицію лідера всієї опозиції. «ТИМОШЕНКО заплуталася, куди вона хоче вести країну. В неї головна торгова пропозиція – це вона сама як лідер країни, який вирішує всі проблеми», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Експерт вважає, що спроба Ю.ТИМОШЕНКО грати у виключно «націоналістичній» ніші помилкова, оскільки обмежує її електоральні можливості.