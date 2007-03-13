У подіях у ВР Томенко знайшов ознаки демократичного розвитку України

Верховна Рада України просить норвезьких колег підтримати Україну у питанні щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

З таким проханням від імені українського парламенту звернувся заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сьогодні під час зустрічі із членами Постійного комітету Стортингу (парламенту) Королівства Норвегія у закордонних справах на чолі з Олавом АКСЕЛСЕНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у ході зустрічі заступник голови ВР підкреслив зацікавленість у активізації міжпарламентської співпраці України та Королівства Норвегія, зокрема на рівні профільних комітетів. Він поінформував норвезьких колег про те, що 28 українських парламентаріїв зацікавлені у входженні до складу українсько-норвезької групи з міжпарламентських зв’язків.

М.ТОМЕНКО на прохання О.АКСЕЛСЕНА проаналізував політико-економічну ситуацію в Україні, підкресливши, що процеси, які відбуваються, зокрема, у Верховній Раді України, засвідчують, що Україна розвивається демократично.

Торкаючись зовнішньополітичного курсу України, М.ТОМЕНКО наголосив на незмінності курсу України на євроінтеграцію. При цьому, зазначив він, цей процес зазвичай починається в економічній площині і переходить до політико-правових відносин. За його словами, Україна на шляху євроінтеграції розглядає Норвегію як країну-партнера, зокрема, у сфері взаємодії з ЄС та вступу до СОТ.

У свою чергу О.АКСЕЛСЕН висловив переконання у тому, що українсько-норвезькі взаємовідносини мають великий потенціал. Він висловив сподівання, що перший візит до України Постійного комітету у закордонних справах Стортингу Норвегії стане міцним імпульсом до подальшої регулярної співпраці між Україною та Королівством Норвегія. Це, за словами норвезького парламентарія, насамперед, стосується співпраці між Норвегією і Україною у таких галузях, як торгівля, економіка та підприємництво.

Говорячи про співпрацю Королівства Норвегія з країнами Євросоюзу, О.АКСЕЛСЕН підкреслив, що хоча його країна не є членом цієї організації, багато уваги приділяється реалізації політики добросусідства. На його думку, важливо, щоб в межах Європи не було жодних обмежень у торговельних відносинах. У цьому контексті він запевнив, що Норвегія зацікавлена у набутті членства України у СОТ, що, за його словами, стане важливим етапом на шляху України до євроінтеграції.