У кількох воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів

У низці воєводств резервістам на явку дали всього 6 годин.

Через вторгненням у повітряний простір Польщі російських дронів у 10 воєводствах оголосили пришвидшений виклик резервістів в територіальну оборону.

Зокрема, у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах резервісти повинні зʼявитися для виконання завдань протягом 6 годин.

А у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзинському, Свентокшиському та Малопольському воєводствах резервістам дали на явку 12 годин.

Відео дня

За даними моніторів, понад 10 російських "Шахедів" цієї ночі атакували Польщу. У Польщі заявили про безпрецедентне порушення свого повітряного простору.

Нічна атака на Польщу

Влада Польщі підтвердила, що військові країни відбивали повітряну атаку. Польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що розповів генеральному секретарю НАТО Марка Рютте про нічну атаку на Польщу.

Примітно, що ні Збройні сили, ні сам Туск не сказали, що повітряний простір їхньої країни порушили російські дрони.

Військове керівництво вночі заявляло про військову операцію і закликало поляків залишатися вдома. Збройні сили зазначали, що у найбільшій небезпеці перебували Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Це вже не вперше, коли Польща піднімає в небо свою військову авіацію через російські атаки по Україні. Але різниця в тому, що раніше на територію Польщі, здебільшого в прикордонні райони, залітали лише поодинокі російські дрони.

Вас також можуть зацікавити новини: