Ющенко називає шоу поновлення Жовтяка на посаді губернатора Київщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає шоу поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на прес-конференції у Житомирі.

«Якщо іти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК, чи його оточення в цьому питанні, переконаний, що воно не робить честі такій людині як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що раніше знав цю людину, як людину, яка стоїть на державницьких позиціях, має високі моральні цінності. При цьому глава держави висловив жаль у зв’язку з діями Є.ЖОВТЯКА. Президент підкреслив, що мова іде про адміністративну посаду, яка є не лише предметом права, а й предметом етики. «Якщо думати з позиції людей, то питання не коштує виїденого яйця», - сказав Президент, так і не розповівши журналістам, що він планує у зв’язку із рішенням Верховного суду України.

Довідка УНІАН. Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ Президента України, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Але не зважаючи на рішення суду, Президентом цього не було зроблено. Того ж дня, коли суд поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді, В.ЮЩЕНКО своїм Указом призначив на посаду голови Київської облдержадміністрації В.УЛЬЯНЧЕНКО. Оскільки рішення суду не було виконане Президентом, 21 червня було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення суду. Держвиконавець зобов’язав В.ЮЩЕНКА до 10 серпня видати відповідний Указ. Цю вимогу також не було виконано. Натомість представник Президента В.ЮЩЕНКА подав скаргу, в якій вимагав скасувати постанову Києво-Святошинського районного суду про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді губернатора. У вересні Апеляційний суд Київської області не задовольнив цю скаргу. Але у листопаді 2006 року Вищий адміністративний суд України відправив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Сьогодні, 13 березня, Верховний суд України прийняв рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.