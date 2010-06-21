У БЮТ називають брехнею заяви про дачі й автомобілі Тимошенко

У Блоці Юлії Тимошенко називають заяви депутата від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА про дачі й автомобілі Юлії ТИМОШЕНКО безпардонною та безпідставною брехнею.

Про це йдеться в заяві прес-служби блоку, переданій УНІАН сьогодні.

“Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко розцінює обвинувачення пана ДЕНЬКОВИЧА на адресу своїх колишніх політичних соратників і партнерів як намагання відпрацювати отримані за зраду кошти та вислужитися перед господарями з Партії регіонів”, - підкреслюється в заяві .

В БЮТ не здивовані ані подібними діями Партії регіонів, за вказівкою якої, на їхню думку, діяв І.ДЕНЬКОВИЧ, ані поведінкою самого депутат. “Бо за рівнем моралі, а точніше аморальності, вони абсолютно варті одне одного. Історія має достатньо прикладів, коли вороги України наказували перебіжчикам знищувати своїх вчорашніх побратимів. Але за такі поліцайські методи зрадники отримували вічне презирство від нашого народу, а від окупаційної влади - повну зневагу”, - йдеться в заяві.

”Ставши на бік тих, хто сьогодні розпродує національні інтереси, хто на очах знищує державну незалежність, займаючись облудою і паплюженням членів БЮТ, І.ДЕНЬКОВИЧ сьогодні, в першу чергу, виступив проти виборців Львівщини, інтереси яких він мав би представляти у парламенті”, - наголошують в БЮТ.

”Заяви ДЕНЬКОВИЧА не потребують спростування, оскільки це - безпардонна і безпідставна брехня. Ми переконані, що люди і історія дадуть належну оцінку кожному: і тим, хто у складні для країни часи стояв на захисті її інтересів, і тим, хто проміняв свою совість і політичну відповідальність за кілька срібняків”, - підкреслюють в прес-службі блоку.

Як повідомлялося, І.ДЕНЬКОВИЧ до недавнього часу очолював Львівську обласну організацію “Батьківщини”. 4 червня 2010 року він вийшов із лав партії та прийняв рішення увійти до парламентської більшості.

18 червня він дав інтерв’ю “Експресу”, де, зокрема, стверджував, що маєток Ю.ТИМОШЕНКО під Києвом їй “побудував кримінальний бізнес, а броньований “Мерседес” купив бiзнесмен iз Днiпропетровська Гарегiн АРУТЮНОВ”.