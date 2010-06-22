Лукашенко каже, що Медведєв принизив Білорусь ковбасою, маслом і млинцями

Заяви керівництва Росії принижують білоруський народ.

Про це заявив сьогодні Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ, передає агентство «БЕЛТА».

«Хочу публічно вас поінформувати про той конфлікт, який переростає в газову війну між «Газпромом» і Білоруссю. Говорять, що це суперечка господарюючих суб`єктів, проте я не розумію, як тоді така суперечка може перерости на рівень вищого політичного керівництва країни. Це вже не суперечка господарюючих суб`єктів. Вибачте, коли нас починають принижувати чи то котлетами, чи то ковбасою, маслом і млинцями, - ми це сприймаємо як образу білоруського народу. Так не личить поводитися президенту, зокрема сусідньої союзної держави», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Глава держави підкреслив, що подібного цинізму від керівництва Росії Білорусь не очікувала.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Білорусь може розрахуватися за газ лише валютою, а не товарами.

«Платити потрібно відповідно до контракту, а контракт передбачає виконання платежу в іноземній валюті. Інше просто суперечить нашому валютному законодавству - «Газпром» просто не може брати нічого іншого – ані пироги, ані масло, ані сир, ані млинці, ніщо інше не може бути засобом платежу», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ. «Це мають розуміти наші білоруські партнери», - підкреслив він.

Д.МЕДВЕДЄВ доручив продовжувати переговори з білорускою стороною, «спонукаючи до виконання договору».

Раніше Д.МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" розпочати обмеження поставок газу до Білорусі.

Сьогодні з 10.00 за московським часом «Газпром» збільшив обмеження поставок газу до Білорусі до 30%.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у розмірі 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборгував їй приблизно таку саму суму за транзит газу.