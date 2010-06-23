Донецький суд відмовився повернути Бандері Героя

Донецький апеляційний адміністративний суд виніс ухвалу, якою залишив без задоволення всі 23 апеляційні скарги, подані на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року про визнання незаконним указу колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв сьогодні, на третій день засідання.

Вердикт зачитала голова колегії суддів Любов ВАСИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, слухання за апеляціями, поданими на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року про визнання незаконним указу В.ЮЩЕНКАВ про присвоєння С.Бандері звання Героя України проходили 21 і 22 червня.

Апеляції розглядала колегія суддів під головуванням Любові ВАСИЛЕНКО у складі суддів Миколи СТАРОСУДА і Валентини ЮРЧЕНКО.

На початку засідання колегія суддів повідомила, що всього на рішення адмінсуду про незаконність указу стосовно С.Бандери до апеляційного суду надійшли 23 скарги від жителів різних регіонів України, зокрема від В.ЮЩЕНКА, народного депутата Анатолія МАТВІЄНКА, голови ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, представника Степана БАНДЕРИ (внука Степана Бандери - УНІАН) Романа ОРЄХОВА та ін.

Апелянти, які прибули до суду, заявили незгоду з рішенням суду першої інстанції, вимагали її відмінити і повернути справу на повторний розгляд до Вищого адміністративного суду України.

Довідка УНІАН. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і відмінив указ від 20 січня 2010 року тодішнього Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Героя України.

12 квітня В.ЮЩЕНКО оскаржив постанову Донецького окружного адмінсуду про визнання протиправним указу про присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Героя України.