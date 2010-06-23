Нові коаліціянти вже хочуть випхнути сусідів-комуністів

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ не виключає можливості переформатування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на прес-конференції.

Д.ЖВАНІЯ підкреслив: «Нас не влаштовує наявність комуністів» у коаліції. Він висловив сумнів з приводу можливості проведення реформ за участю фракції КПУ.

Д.ЖВАНІЯ підкреслив, що новостворена депутатська група «Право вибору» хоче зробити все для того, щоб «провести необхідні ліберальні реформи, які сьогодні вже назріли і слід виходити з рамок фобій, міфів і обманів, як населення, так і виборців». «Щойно ми наберемо необхідну за потужністю силу, ми ставитимемо багато питань у рамках коаліції, які для нас є принциповими, може бути і з приводу переформатування», - сказав він.

Він повідомив, що в Меморандумі про створення депутатської групи «Право вибору» сказано, що «для нас критично неприродна участь представників комуністичної ідеології в ліберальній по суті коаліції». «Отож, ми нівелюватимемо цей вплив за допомогою політичного інструментарію», - сказав Д.ЖВАНІЯ.