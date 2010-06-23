З депутатів-перебіжчиків вираховують за яйця?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що питання щодо відшкодування збитків, завданих під час подій 27 квітня у ВР, вже вирішено за рахунок депутатів-перебіжчиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу

«Дуже велика кількість депутатів фракції НУ-НС перейшло до коаліції і з них вирахують гроші за ці пошкодження. Ви ж прекрасно знаєте, що доплачують за те, що переходять з опозиції в коаліцію і при перерахуванні їм перші місяці за те, що вони кидали яйця, будуть платити менше, чим традиційним зрадникам», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що не випадково вже Партія регіонів і голова Верховної Ради України не піднімають питання про відшкодування цих збитків.

«Так що ця історія вирішилася полюбовно. Килими поміняють, і парламент буде працювати стабільно», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував голова ВР Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

В.ЛИТВИН заявляв, що Апарат ВР надав документ, згідно з яким розмір збитків, котрих зазнали приміщення парламенту під час подій 27 квітня, склав більш ніж 1 млн. грн. За словами спікера, зокрема, на відновлення технічного обладнання сесійної зали потрібно близько 98 тис. грн., а на відновлення підлоги, покриття та меблів - 912 тис. грн.

27 травня у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на народного депутата Катерину ЛУК’ЯНОВУ повідомили, що народні депутати з групи «Народна самооборона» сплатили ВР за пошкоджене 27 квітня майно. У «Народній самообороні» УНІАН уточнили, що депутати сплатили 12 тис. 292 грн., додавши, що таку суму збитків вказав їм Апарат ВР.