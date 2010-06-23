Азаров пояснив, що літак для Клюєва - не розкіш

Один із літаків державної компанії "Україна", яким скористався перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ під час своєї робочої поїздки у Запоріжжя, вийшов з ладу, і представник уряду змушений був повертатися до Києва іншими транспортними засобами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

М.АЗАРОВ також спростував твердження, що відповідно до постанови уряду послугами авіакомпанії "Україна" можуть користуватися лише перші особи держави. "Коли ми працювали з Віктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ) в уряді, я не пам`ятаю, щоб такий документ ухвалювався... Літак - це не розкіш, а засіб пересування! І час першого віце-прем`єра набагато дорожче за ту вартість літака, і рішення першого віце-прем`єра (я сам працював першим віце-прем`єром) для країни коштують дорожче. І оперативність, і все інше ... ", - пояснив він.

Прем`єр-міністр підкреслив, що член уряду може користуватися послугами державної авіакомпанії у разі необхідності. "Я підніму цю постанову, подивлюся і обов`язково включу першого віце-прем`єр міністра до цієї постанови", - пообіцяв М.АЗАРОВ.

У відповідь на репліку журналіста про те, що було б краще, якби чиновники літали рейсовими літаками, глава уряду заявив: "От коли працюватимете в уряді, будете розмірковувати, що краще з точки зору члена уряду. А для мене краще, щоб перший віце-прем`єр у необхідних випадках оперативно летів туди, куди треба, а не рейсовим літаком, який цілком можливо у цей день не літає ".

Як повідомляла "Українська правда", 4 червня перший віце-прем`єр А.КЛЮЄВ відвідав з робочою поїздкою Запоріжжя для проведення наради з актуальних проблем і перспектив розвитку Запорізької області.

Разом із тим журналісти звернули увагу на той факт, що у А.КЛЮЄВА як представника великого бізнесу існують приватні інтереси в Запоріжжі - він є власником "Запорізького заводу напівпровідників".

За інформацією видання, перший віце-прем`єр літав до Запоріжжя чартерним рейсом авіакомпанії "Україна", яка обслуговує перших осіб держави. У той час як використовувати літаки авіакомпанії "України" за кошти бюджету мають право лише три державних службовці - Президент, прем`єр-міністр і голова Верховної Ради. Ці правила регламентуються спеціальною постановою уряду "Про забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб держави", на якій стоїть гриф "таємно".

Щоб з`ясувати, на якій підставі борт надали А. КЛЮЄВУ, який не підпадає під категорію трьох "вищих посадових осіб держави", "Українська правда" направила запит першому віце-прем`єру.