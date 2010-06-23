Львочкін розповів, як проходитимуть місцеві вибори
Законопроект готовий
Законопроект про вибори до місцевих органів влади буде внесений до Верховної Ради України наступного тижня.
Про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП.
Він зазначив, що цей законопроект передбачатиме обрання "нижчих" рад за мажоритарною системою, а "вищих" - в пропорції за партійною і мажоритарною системою 50:50.
При цьому, С.ЛЬОВОЧКІН додав, що у виборах в органи місцевого самоврядування зможуть взяти участь лише зареєстровані в Україні партії, а не виборчі блоки.
Глава АП нагадав, що після рішення Конституційного Суду щодо заборони одночасного проведення місцевих виборів у 2011 році, "цілком ясно", що вибори місцевих органів влади відбудуться восени 2010 року.
За словами глави АП, наразі триває дискусія щодо організації влади в столиці.
С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що є кілька концепцій щодо перетворення системи влади, однак "мер Києва буде обиратися мешканцями міста, а не Київрадою".
Серед шляхів реформування С.ЛЬОВОЧКІН назвав розподіл посад голів районних адміністрацій і голів райрад, а також можливу ліквідацію районних рад у містах.