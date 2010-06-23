Азаров: живу на дачі - і ніяких приватизацій

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ спростовує причетність членів своєї сім`ї до незаконної приватизації бази відпочинку Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

"До тієї публікації я не маю ніякого відношення. Абсолютно. Спасибі, що ви прорекламували. Поняття не маю, що на цьому місці, яке на ваших знімках відображено, знаходилося раніше. Мені фотографії сподобалися, але до мене вони не мають ніякого відношення", - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду також підкреслив, що в його приватній власності не існує ніяких інших об`єктів у Криму. "Я пробіг очима цю публікацію, подумав – може до суду подати, щоб через суд одержати спростування. Але як багато честі я зроблю авторові цієї публікації, яку величезну увагу я до нього приверну, суд тягтиметься. Мене відволікатимуть... А що в результаті? В результаті я почую очевидне, що до об`єктів власності в Криму, які мені приписуються, до елітних санаторіїв не маю ніякого відношення", - додав він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що проживає на державній дачі й не планує її приватизувати. "Живу я – відомо де. Це знає моя охорона, сотні людей знають, де я живу, звідки я щоранку виїжджаю, куди я щовечора повертаюся. Дуже легко перевірити", - підкреслив прем`єр.

"Дача – державна. Її було виділено, коли я був першим віце-прем`єр-міністром. Я в ній жив. Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) звинувачувала в тому, що я її приватизував незаконно. Дача як була державною, так державною й залишиться. Я ніякої приватизації не здійснюю", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляла "Українська правда", в 2000 році будинок відпочинку "Конча-Заспа" передав базу відпочинку Кабміну на баланс Державного управління справами, яке в свою чергу в 2004 році продало будівлі бази відпочинку на території 11,9 га колективу забудовників "Південний" за 33 тис. грн. При цьому в документах, що стосуються "Південного", згадується ім`я сина Миколи АЗАРОВА – Олексія.