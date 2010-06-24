У США сподіваються, що Янукович перейде від слів до дій

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ вважає, що уряд України має серйозно ставитись до випадків тиску на пресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час дискусії з українськими експертами та журналістами, що була організована Інститутом світової політики.

Посол зазначив, що чув тривожні повідомлення про тиск на журналістів, брутальний напад на редактора газети у місті Коломия.

Крім того, за словами Дж.ТЕФФТА. були й листи-протести від журналістів деяких телекомпаній, які скаржилися на тиск та цензуру.

«Ми вважаємо, що міліція повинна розслідувати брутальні напади ретельно, а уряд – серйозно ставитись до випадків тиску на журналістів», - сказав посол.

Він зазначив, що США вітають публічні заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на підтримку свободи преси, і сподіваються, що уряд реагуватиме, коли буде загроза свободі преси.

Посол також відзначив, що свобода преси є надзвичайно важливою частиною демократії. «Я думаю, це дуже важливо – захищати і навіть розширювати свободи, досягнуті в 2005 році. Не повинно бути відкату назад, до старої системи тиску на журналістів і компанії», - додав Дж.ТЕФФТ.

Водночас, за словами посла, деякі телекомпанії практикують самоцензуру, що також, на його думку, є деструктивним.