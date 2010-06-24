Тимошенко: Янукович, як Кучма, розраховує на гарантовані 50%

Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що майбутні вибори до місцевих рад проводитимуться за змішаною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

"Я можу спрогнозувати, що система виборів буде змішаною: 50% - за партійними списками і 50% - за мажоритарними", - заявила вона.

Лідер БЮТ відзначила, що вибори проводитимуться за такою схемою за ініціативою діючого Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який в даному випадку "успадковує Л.КУЧМУ" і "сподівається отримати той самий результат, - тобто гарантовані 50%".

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сама вона і очолювана нею політична сила наполягатимуть на проведенні виборів за відкритими партійними списками.

На думку лідера БЮТ, така схема проведення виборів є найбільш прийнятною, оскільки дозволяє з одного боку "зберегти силу партії", а з іншого - дає людям можливість бачити, за кого персонально вони голосують, а, у разі, якщо депутат не виконає своїх зобов`язань, можливість його відкликати.