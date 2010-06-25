У Януковича заявляють, що кодекс Азарова - не для людей

Існуючий варіант Податкового кодексу посилює податковий і адміністративний тиск на бізнес, і тому вимагає серйозних доповнень і змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«Податковий кодекс повинен бути Податковим кодексом для людей і для розвитку бізнесу. Зараз він виглядає як Податковий кодекс для податкової служби. Податковий кодекс пропонує багато інструментів посилення податкового і адміністративного тиску на бізнес», - сказала І.АКІМОВА.

Зокрема, вона зазначила, що документом пропонується збільшення термінів і не обмежується кількість податкових перевірок. Крім того, вводяться контрольні планові і позапланові перевірки, причому в ході цих перевірок податкові органи мають «величезні» повноваження.

Крім того, І.АКІМОВА наголосила, що проект документа істотно розширює права податкових органів. «Наприклад, вони мають право здійснювати опитування найманих робітників і обстежувати території і приміщення бізнесу для того, щоб виявляти потенційні порушення податкового законодавства. Виходить, що будь-яка інформація, підтверджена чи ні, стає приводом для перевірок. Такі речі неприпустимі – це не цивілізований підхід до вирішення питання», - сказала заступник глави Адміністрації Президента.

Крім того, вона зазначила, що в документі є перелік пунктів, застосування яких може привести до порушення прав платників податків – зокрема, це непрямий метод податкового контролю. «Непрямі методи використовуються в багатьох країнах, але за однієї умови – коли є закритий список причин, з яких цей метод може бути використаний, і коли методика цього методу чітко виписана в законі. Оскільки в нашому Податковому кодексі ні того, ні другого немає, то це дає великий маневр для суб`єктивного рішення про використання даного методу, а значить, дає можливість для тиску на платника» податків, - сказала І.АКІМОВА.

Також недоліком вона назвала те, що в деяких випадках податковим органам практично передаються функції суду. Зокрема, йдеться про можливість списувати кошти з рахунків.

Крім того, згідно з документом, Кабінет міністрів одержує деякі повноваження Верховної Ради, зокрема це стосується визначення методики регулювання податку на прибуток.

І.АКІМОВА зазначила, що в Податковому кодексі відсутні деякі умови, визначені програмою економічних реформ, зокрема, відсутній податок на нерухомість, немає позиції, по якій визначаються групи ризику платників податків, стосовно яких і застосовуються частіші перевірки.

За її словами, всі зауваження, у тому числі і вищевикладені, Президент запропонує для розгляду в другому читанні Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів України, заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.