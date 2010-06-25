Донецький губернатор: Конституцію писали на «догматах соціалізму»

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК виступає за перегляд чинної Конституції України.

Про це він сказав на останній зустрічі з журналістами, повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

«Речі потрібно називати своїми іменами. Конституцію потрібно переглядати й будувати сильну державу, починаючи із сильних регіонів», - заявив губернатор. Свою позицію він пояснив тим, що чинна Конституція не повною мірою відповідає вимогою сьогодення.

«Я говоритиму суб`єктивно. Конституція писалася на основі догматів, які були закладені в розвиненому соціалізмі, але ми стали незалежною державою, що сповідує ринкову економіку, саме тому були внесені до Конституції певні позиції, які підтверджують те, що ми прихильники демократичних принципів розвитку й ринкової економіки, - пояснив А.БЛИЗНЮК. - Проте це не відповідає на 100% сьогоденню. Можна привести багато прикладів, що доводять, що не все задеклароване в Конституції підтверджене чинним законодавством».