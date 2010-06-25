У Сумах створили коаліцію БЮТ, Нашої України і Нічного дозору

У Сумській міській раді V скликання створено коаліцію у складі фракцій «Партія «ВО «Батьківщина» – «Блок Юлії Тимошенко», «Громадський блок «Нічний дозор» та «Наша Україна» під назвою: «За рідне місто».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив на сесії міськради міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

Так, до складу коаліції «За рідне місто» увійшли 50 депутатів: від фракції «Блоку Юлії Тимошенко» – 27, фракції «Нічний дозор» – 16 та фракції «Наша Україна» – 7. Всього у Сумській міськраді 75 депутатів.

«Усвідомлюючи спільну відповідальність за соціально-економічний розвиток м. Суми, беручи до уваги критичний стан житлово-комунального господарства, що склався внаслідок глибокої економічної та політичної кризи в країні, спираючись на довіру територіальної громади міста, прагнучи захистити принципи місцевого самоврядування і права кожного мешканця м. Суми, фракції, що увійшли до коаліції, взяли на себе відповідальність за організацію ефективної роботи на користь сумської громади та суспільно-громадянський спокій у місті», - підкреслюється у повідомленні про створення коаліції.