Регіонал хоче засадити нардепів за роботу до дванадцятої ночі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує народним депутатам у четвер, 1 липня, визначитися з датою проведення місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради керівників фракцій і голів парламентських комітетів.

«Колеги, якщо ми сьогодні розглянемо питання і ухвалимо рішення по виборчому законодавству, тоді можемо в четвер розглядати постанову про дату виборів», - сказав він.

У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що парламент має призначити місцеві вибори на 31 жовтня.

Водночас він додав, депутати вносять дуже багато пропозицій щодо зміни виборчого законодавства. На думку О.ЄФРЕМОВА, це свідчить про те, що хтось намагається відтермінувати розгляд питань стосовно місцевих виборів. Він запропонував під час розгляду цього питання не закривати пленарне засідання, доки не буде ухвалене остаточне рішення.

«Тобто, розглядати поки не розглянемо. Якщо знадобиться працювати для цього до дванадцятої години ночі, давайте будемо працювати до дванадцятої години ночі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.