Тимошенко пояснила, як перемогти на наступних виборах

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що на наступних парламентських виборах її політична сила запропонує виборцям конкретні проекти законодавчих актів, спрямованих на демократичний розвиток України.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Харкові.

"Ми будемо виходити на наступних виборах не з гаслами і рекламною продукцією, а з фундаментальними речами – новою Конституцією і пакетом з ключових законопроектів, які стосуються судової реформи, реформи місцевого самоврядування на користь місцевого самоврядування, Податковий кодекс, Бюджетний кодекс, повністю вся система законів на підтримку малого і середнього бізнесу, пакет спеціальних законів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що українському народу потрібні не порожні слогани, а реальні законодавчі кроки з боку влади.

"Ми будемо говорити про те, що треба поважати свій народ і спілкуватися не слоганами, а спілкуватися інтелектуальним продуктом, який можна за два роки обговорити детально, проаналізувати, внести коригування, і щоб кожна людина знала, що буде з її життям після того, як наша команда зможе вести країну в правильний, чіткий цивілізований напрямок", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.