Партія регіонів замахнулася на 70% у Криму

На майбутніх місцевих виборах Партія регіонів має набрати в Криму не менш як 70% голосів виборців.

Про це на зустрічі з головами районних і секретарями міських рад Криму заявив голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ, повідомили УНІАН у прес-центрі кримського парламенту.

«ЯНУКОВИЧ зараз має в Криму високий рейтинг – 78%. І наше завдання - добитися того, щоб на виборах у Партії регіонів результат був не менш як 70%», - наголосив В.КОНСТАНТИНОВ.

"Ми - партія влади, і ми маємо зробити все, щоб кожен кримчанин відчув конкретні результати нашої роботи на своїй кишені. Хай 100, хай 200 гривень додадуться, але кожен має бачити результат", - сказав спікер.

В.КОНСТАНТИНОВ зазначив, що питання про дату виборів вже практично вирішене, і треба починати підготовку.