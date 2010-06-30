Під час «виправного терміну» київська влада лише «дограбовувала місто»?

Громадські активісти заявляють, що влада Києва під час тримісячного «виправного терміну», наданого їй Кабінетом міністрів України, щоб навести лад в столиці, не тільки не зробила нічого, щоб виправити ситуацію, а навпаки, прискорила процес перерозподілу ресурсів міста.

Таку думку висловили сьогодні на прес-конференції в Києві представники громадських організацій столиці Ігор ЛУЦЕНКО (Громадянська ініціатива «Збережи Старий Київ») та Олексій ВАСИЛЮК (Національний екологічний центр України).

“Протягом цього періоду, протягом цих трьох місяців відбувався прискорений перерозподіл ресурсів міста. Інтенсивність певних процесів, скажімо так, кримінального характеру, була також надзвичайно інтенсивною. Тобто протягом цього періоду фактично дограбовували місто”, - сказав І.ЛУЦЕНКО.

На його думку, центральна влада мала б передбачити це і розуміти, що даючи трьохмісячний строк, вона дає “карт-бланш” місцевій владі і можливість завершити всі розпочаті схеми. “І що робила влада? Влада замітала сліди, влада дозахоплювала те, що не захопила”, - продовжив І.ЛУЦЕНКО.

Як факт, що підтверджує його думку, активіст навів статистику кримінальних звинувачень щодо представників київської влади за період з 20 березня по 26 червня ц.р.

“Були звинувачення на адресу чиновників ключових структур у складі Київської міської влади. Це Головного управління земельних ресурсів КМДА і управління з благоустрою. Це те, що власне дає санкції на “дерибан” території. І там, і там вони прокололися, оскільки, скоріш за все, дуже поспішали і вже не береглися”, - сказав І.ЛУЦЕНКО, звернувши увагу, що раніше такого штибу чиновники “не попадалися”.

Активіст навів статистику про вирубку зелених зон в столиці в зазначений період та назвав цю тенденцію “кричущою”: “Рекордною була вирубка в урочищі Покал. Цілий парк, площею 19 га – це цілий мікрорайон Києва, було вирубано буквально за тиждень-півтора попри спротив громадян...”.

І.ЛУЦЕНКО наголосив, що загалом площа знищеної зеленої території у цей тримісячний період становила 35,7 га, в тому числі це і вирубка у парку Кіото – 9,7 га зеленої зони і ще близько десятка вирубок в різних районах столиці під майбутню забудову.

“Це абсолютно нехарактерно навіть для попередніх періодів. Оскільки тоді таке знищення зелених зон відбувалось мляво, спокійно, а зараз був такий вал”, - зазначив активіст.

“Друга проблема – незаконні забудови. Можна констатувати, що в цьому плані не було зроблено нічого... Лише було показово зупинено будівництво автомийки на просп. Ватутіна, 3 і все. В результаті ми бачимо, що охоронна зона Софії Київської забудовується, схили Дніпра забудовуються, і інші резонансні об’єкти продовжують будуватися”, - зазначив І.ЛУЦЕНКО, додавши, що зокрема, на вул. Гончара, 17-23 на сьогодні будівництво триває прискореними темпами, а загалом по Києву в ці три місяці велося ще кілька нових резонансних забудов, наприклад, на Лютеранській вирубано схил і розпочато будівництво готелю, та в спальних районах Києва під забудову забрано простір киян.

Зі свого боку О.ВАСИЛЮК звернув увагу на те, що за діями столичної влади під час «виправного терміну» мали стежити державні контролюючі органи, але поки не відомо про які-небудь їхні кроки щодо виправлення ситуації.

“Три місяці пройшли... Все що будується, воно будується на виконання прийнятих рішень. Тобто не змінилось нічого і жодних якихось кроків принаймні, щоб ситуацію зрушити у той бік, щоб можна було змінити, не зроблено”, - сказав О.ВАСИЛЮК.

“На думку нашої організації, доручення (уряду – УНІАН) дуже гарно прозвучало. Такий крок назустріч Києву – це був дуже сильний, серйозний крок, але за цим кроком не послідувало інших логічних речей”, - критично зауважив він.

Присутній на прес-конференції директор Аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр СЕРГІЄНКО переконаний, що нові люди, які прийшли в київську владу зараз, мають всі можливості покращити ситуацію в столиці та її економічні показники.

“Фактично нова команда, Партія регіонів, ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ повинні розуміти, що вони взяли на себе відповідальність за ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за всі діяння, які він творив в останні 5 років. Вони взяли це на себе. Кияни чекають на те, що всі землі, вся комунальні власність буде повернута Києву, всі понесуть покарання”, - зазначив О.СЕРГІЄНКО.