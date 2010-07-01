Інцидент із Ланге стурбував представників інших політичних фондів

Представники європейських фондів в Україні стурбовані інцидентом, що стався з головою представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланґе і не виключають, що подібні дії влада може застосувати й проти них.

Офіційний Берлін досі наполягає на роз’ясненні усіх обставин інциденту із затриманням голови київського офісу Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланґе. У середу до МЗС Німеччини було викликано представника українського посольства для пояснень і висловлення незадоволення німецької сторони історією довкола затримання німецького експерта, повідомляє агенція dpa. Між тим, заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що служби, які перешкоджали в`їздові Ланґе в Україну «мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій». Водночас вона не стала конкретизувати про які аргументи йдеться, і чому за їхньої наявності експертові зрештою усе ж дозволили перетнути український кордон.

Між тим, проблеми, які виникли в представника фонду Аденауера Ніко Ланге "можуть стати актуальними" й для представників інших європейських політичних фондів, сказав в інтерв’ю Deutsche Welle голова представництва німецького Фонду Генріха Бьолля в Україні Кирило Савін. Хоча інцидент з Ніко Ланґе безпосередньо не стосується Фонду Бьолля, і ці два фонди мають суттєві ідеологічні відмінності, Савін наголосив на подібності організаційної будови та подібному характеру їхньої діяльності не лише всередині України, а й по всьому світі: "Це такий самий політичний німецький фонд, як і ми. І, власне, природа нашої діяльності є однакова". Стурбованість ситуацією, що склалася, за словами Савіна, посилюється незрозумілістю причин її виникнення. Голова представництва Фонду Бьолля зазначив, що ці причини виглядають як такі, що "носять абсурдний характер".