ВР взялася розслідувати випадки цензури у ЗМІ

Парламент ухвалив постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 237 з 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.

Відповідно до постанови, головою ТСК обрано народного депутата Ірину ГЕРАЩЕНКО (фракція НУ-НС), заступником – Володимира ЛАНДИКА (фракція Партії регіонів). Також до складу комісії ввійшли Володимир ЗУБАНОВ та Орест МУЦ (обидва з фракції Партії регіонів), Олена БОНДАРЕНКО, Олена КОНДРАТЮК, Степан КУРПІЛЬ (всі - з фракції БЮТ), Микола КАТЕРИНЧУК (фракція НУ-НС), Олександр ГОЛУБ (фракція КПУ), Віктор СІНЧЕНКО (фракція Блоку Литвина).