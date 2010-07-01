На Банковій кажуть, що колотись не збираються

Екс-генеральний прокурор, заступник глави Адміністрації Президента України Геннадій ВАСИЛЬЄВ заявляє, що співробітники АП, які за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА здійснили контрольну закупівлю наркотичних засобів через інтернет, діяли відповідно до законодавства, що не тягне за собою ніякої кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ВАСИЛЬЄВ сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи заяви деяких політиків про те, що придбання співробітниками АП наркотичних засобів, продемонстрованих сьогодні главою держави на нараді, є протизаконною дією.

«Диспозиція статті (Кримінального кодексу – УНІАН) має деякі положення: придбання з метою збуту або споживання», - зазначив заступник глави АП і уточнив, що тільки за такі дії наступає кримінальна відповідальність.

За словами Г.ВАСИЛЬЄВА, співробітники Адміністрації Президента здійснили таку контрольну закупівлю наркотиків для того, щоб «показати проблему».

«Ми ж не збираємося колотися, ми не збираємося споживати або продавати. Ми говоримо: ось, є проблема, зверніть увагу на це», - пояснив Г.ВАСИЛЬЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді керівників правоохоронних і інших державних органів з питань протидії злочинності і посилення боротьби з наркоманією, яке проходить у Києві під головуванням Президента, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що за його дорученням представники АП провели контрольну закупівлю наркотиків через інтернет.

У зв`язку з чим глава держави критично висловився про діяльність правоохоронців у питанні врегулювання обороту наркотичних засобів у державі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, боротьба з незаконним оборотом наркотиків є недостатньою і неефективною.