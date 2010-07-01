Філарет застерігає Кирила від політичних заяв в Україні

Українська православна церква (Київського патріархату) застерігає Предстоятеля Російської православної церкви КИРИЛА від політичних заяв під час свого чергового візиту в Україну.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

Він зазначив, що УПЦ (КП) не може протестувати проти приїзду КИРИЛА в Україну з візитом до мирян своєї церкви. Однак, наголосив ФІЛАРЕТ, перебіг та підсумки двох попередніх візитів КИРИЛА в Україну продемонстрували, що це не скільки архіпастирські візити, стільки політичні візити з намірами просування концепції т.зв. “русского мира”.

Глава УПЦ (КП) нагадав, що ця ідея КИРИЛА передбачає об’єднання Росії, Білорусі та України в єдиний духовний простір. “Під цією благозвучною вивіскою криється імперська ідея позбавлення України своєї державності і незалежності”, – сказав ФІЛАРЕТ і зазначив, що таким чином Україні намагаються нав’язати ідею політичної єдності з Росією, перетворити українську державність у фікцію. За його словами, КИРИЛ веде наступ на Україну і українську церкву, намагаючись позбавити її законних прав. ФІЛАРЕТ також додав, що РПЦ є інструментом Російської держави для досягнення цих цілей.

Як повідомляв УНІАН, КИРИЛ перебуватиме з візитом в Україні 20-28 липня. Відповідно до програми візиту, з 20 по 23 липня патріарх перебуватиме в Одесі. Зокрема, 21 липня він очолить чин освячення та літургію у Спасо-Преображенському соборі Одеси, а 22 липня візьме участь в урочистостях в оперному театрі.

З 23 по 25 або 26 липня КИРИЛ перебуватиме у Дніпропетровську, де 24 липня очолить літургію на площі перед Спасо-Преображенським собором міста.

Також патріарх побуває у Києві, де 28 липня, у день пам’яті Святого рівноапостольного князя Володимира, очолить святкову літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.