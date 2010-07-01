Жванія прогнозує розкол фракції НУ-НС

Лідер депутатського об`єднання «Право вибору», член коаліції народний депутат Давид ЖВАНІЯ прогнозує найближчим часом остаточне оформлення розколу фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

Про це він заявив в інтерв`ю lb.ua.

«Думаю, найближчим часом буде рішення щодо розділення фракції», - сказав Д.Жванія.

За його словами, нині «триває дискусія з цього приводу – конструктивна дискусія, а не протистояння». «У НУ-НС є дві групи депутатів, які претендують на те, щоб стати самодостатніми групами, – 19 і 16 осіб відповідно», - додав Д.ЖВАНІЯ. Як відомо, для ухвалення рішення на засідання фракції мають зібратися більше половини її депутатів – 37.

«Особисто я завжди був противником роз`єднання – до останнього робив все, що міг, для консолідації фракції НУ-НС. Але старання виявилися марні. Ситуація більше не може бути такою, як сьогодні. Це – безвихідь, безвихідність, неконструктивізм. Ігнорувати цей факт просто аморально», - наголосив Д.ЖВАНІЯ.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Верховній Раді було оголошено про створення групи «Право вибору». Пізніше координатором групи «Право вибору» був обраний народний депутат Д.ЖВАНІЯ, секретарем - Олег НОВІКОВ.

Серед тих, хто ввійшов до групи, народні депутати від НУ-НС Олександр БОБИЛЬОВ, Валерій БОРИСОВ, Сергій ВАСИЛЕНКО, Катерина ЛУК’ЯНОВА, Володимир МАРУЩЕНКО, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Іван ПЛЮЩ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ, Віктор ШЕМЧУК та інші. Усі ці депутати є членами фракції НУ-НС, але частина з них увійшла до коаліції.