Герман думає, що подарунок, гідний Януковича, можна купити лише в Грузії

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН просить не робити із дня народження глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА національне свято.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прямої телефонної лінії у редакції газети «Аргументы и факты в Украине»

«Я думаю, що навколо дати дня народження Президента відбуваються якісь спекуляції», - сказала вона і висловила переконання, що «приватний день народження не є національним святом».

«Тому я не думаю, що ми повинні перетворити день народження Президента у національне свято і забагато говорити про це», - підкреслила Г.ГЕРМАН.

Водночас вона зауважила, що у свій день народження 9 липня глава держави матиме звичайний робочий день, зокрема, заплановано зустріч у Києві з Президентом Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ.

«Я не бачила у програмі цього дня чогось спеціального святкового», - зауважила Г.ГЕРМАН.

Говорячи про події суботи, 10 липня, вона підкреслила, що це вихідний день і це є приватною справою Президента, як його провести.

Заступник глави АП також наголосила, що святкування дня народження В.ЯНУКОВИЧА як приватний захід не буде проплачуватися з держбюджету.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що хотіла би подарувати Президенту В.ЯНУКОВИЧУ на день народження лаврову гілку, яку, за її словами, можна придбати лише у грузинському місті Кутаїсі.

«Я думаю, що Президент заслужив лаври», - сказала вона, водночас зауваживши, що навряд чи вона матиме час і можливість придбати такий подарунок.