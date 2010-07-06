Янукович готує головомийку: завтра буде відставка міністра оборони?

У середу, 7 липня, відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, на якому буде розглянуто ситуацію, яка склалася у Збройних силах. За інформацією «Дзеркала тижня», за результатами засідання може бути прийняте рішення про відставку глави міністерства оборони Михайла Єжеля.

Приводом для відсторонення керівника відомства, як повідомляють джерела видання в Адміністрації президента, стало невдоволення глави держави Віктора Януковича станом справ у Збройних силах за підсумками візиту до Криму 2-4 липня.

Зокрема, під час відвідин севастопольського аеродрому «Бельбек» глава держави поцікавився, яка кількість наявних літаків піднімається у повітря. У відповідь В.Януковичу повідомили, що з 20 винищувачів бригади у повітря може піднятися лише один.

За даними «ДТ», у проекті рішення, що готується, за підсумками засідання РНБО від 7 липня є пункт, у якому йдеться про незадовільні результати роботи Єжеля на посаді керівника оборонного відомства, у зв`язку з чим рекомендується звільнити його із займаного посту.

Окрім того, як повідомляють джерела «ДТ», з посади може бути звільнений головкома ВПС Іван Руснак. У цьому випадку він обійме посаду начальника Національного університету оборони.

За інформацією видання, Михайло Єжель вже знає про підготовку відсторонення його від займаної посади і навіть звернувся по допомогу до прем`єр-міністра Миколи Азарова. Їхня позапланова зустріч відбулася у вівторок, 6 липня.

За даними «ДТ», у разі відставки М.Єжеля на посаді голови Міноборони його може змінити народний депутат Олександр Кузьмук. Останній, як очікується, буде присутнім і виступить на засіданні РНБО 7 липня.

Кандидатуру О.Кузьмука, який раніше двічі очолював оборонне відомство, має намір внести на розгляд Верховної Ради Віктор Янукович.

Михайло Єжель керує Міноборони з 11 березня 2010 року. Нагадаємо, його кандидатуру під час затвердження Верховною Радою уряду Миколи Азарова було внесено в останній момент, за годину до голосування. Хоча перед цим депутатам роздали документи на Олександра Кузьмука.

Олександр Кузьмук двічі займав посаду міністра оборони України. Він очолював відомство із 1996 до 2001 року (тоді його заступником був М.Єжель), а також із 2004 до 2005 року.