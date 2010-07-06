Тимошенко каже, що нового міністра Азарова пустили в город з капустою

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимим призначення Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО на посаду міністра охорони навколишнього природного середовища через конфлікт його інтересів.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, таку думку лідер БЮТ висловила сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

"Пан ЗЛОЧЕВСЬКИЙ сьогодні представляє і є власником, співвласником тих комерційних тіньових структур, які забирають у держави родовища корисних копалин, і те, що його поставили управляти політикою відносно надр України, говорить про те, що крадія, по суті, пустили в город, де росте капуста", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, новопризначений міністр представляє комерційну компанію, яка зацікавлена у приватизації українських газових родовищ. "Це призначення призведе до того, що державні надра будуть переходити у приватну компанію ЗЛОЧЕВСЬКОГО", - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що уряд Миколи АЗАРОВА після приходу Партії регіонів до влади передав права на розробку газового родовища "Сахалінське" приватній структурі М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО. "На місце Віктора БОЙКА поставлений пан ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, на користь якого одразу після приходу нового уряду забрали у НАК "Нафтогаз України" найбільше розвідане родовище природного газу "Сахалінське" в Харківській області і віддали компанії пана ЗЛОЧЕВСЬКОГО абсолютно незаконно", - переконана екс-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Сахалінське родовище (Краснокутський район Харківської області) є одним з найбільш перспективних родовищ України, яке протягом останніх років неодноразово ставало об`єктом незаконних дій як з боку посадовців державних органів, так і представників приватних компаній, які намагалися отримати спеціальний дозвіл на користування надрами цього родовища в обхід конкурентних процедур, визначених законодавством.

За часів прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО право на розробку родовища "Сахалінське" було передано Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада України призначила М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО на посаду міністра охорони навколишнього природного середовища.