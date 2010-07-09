Томенко порадив регіоналам, що дарувати Януковичу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО радить дарувати Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ на день народження книги і картини, а не передавати йому повноваження парламенту та місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, відповідаючи на запитання журналістів про те, який подарунок готує парламент Президенту на його ювілей, він сказав, що, як і говорив раніше, «готується серйозний подарунок через ухвалення законопроекту «Про всеукраїнський референдум».

М.ТОМЕНКО пояснив, що, як передбачають 95 та інші статті даного документу (у разі їх підтримання), після голосування на всеукраїнському референдумі, де буде ухвалена нова Конституція, рішення набуває чинності з дня оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму, без парламенту. Окрім того, п’ять років ніхто не має права його змінювати. «Якщо це рішення буде ухвалене, то, зрозуміло, воно стане таким відтермінованим подарунком, який Президент отримає 31 жовтня у вигляді президентської республіки на п’ять років», - сказав М.ТОМЕНКО.

Натомість, на його думку, якщо сьогодні або завтра таке голосування відбудеться, то «це поганий подарунок для країни і для іміджу України у світі».

М.ТОМЕНКО порадив колегам по парламенту, передовсім членам коаліції, дарувати Президенту на ювілей книги, картини і не передавати у подарунок повноваження парламенту та місцевого самоврядування.