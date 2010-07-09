Нардепи коаліції проміняли засідання ВР на бенкет у Януковича?
16:18, 09 липня 2010Політика
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У залі - 192 депутати
Вечірнє засідання Верховної Ради відкрито, але у сесійній залі відсутні майже у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.
Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття вечірнього засідання у сесійній залі зареєструвалися лише 192 народних депутата.
А.МАРТИНЮК стверджує, що відповідно до Регламенту ВР засідання можна відкрити, якщо в залі присутні менше 226 народних депутатів.
Із сесійної зали лунають репліки народних депутатів від опозиції: “Де фракції коаліції?”. На це А.МАРТИНЮК відповів: "Ну що ж, сьогодні велике свято (день народження Президента Віктора ЯНУКОВИЧА)”.
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