Президент Вірменії прибув до Криму для участі у самміті СНД
13:01, 10 липня 2010Політика
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Відкривається сьогодні в Лівадійському палаці
Президент Вірменії Серж САРГСЯН прибув до Криму для участі у неформальному самміті керівників країн СНД, який проводиться за ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як повідомило УНІАН джерело в аеропорту Сімферополя, С.САРГСЯНА зустрічали представники парламенту і уряду Криму, Представництва Президента України в АРК.
Як повідомляв УНІАН, самміт лідерів країн СНД відкривається сьогодні в Лівадійському палаці в Ялті.
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