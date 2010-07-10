Президент Вірменії прибув до Криму для участі у самміті СНД

Президент Вірменії Серж САРГСЯН прибув до Криму для участі у неформальному самміті керівників країн СНД, який проводиться за ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомило УНІАН джерело в аеропорту Сімферополя, С.САРГСЯНА зустрічали представники парламенту і уряду Криму, Представництва Президента України в АРК.

Як повідомляв УНІАН, самміт лідерів країн СНД відкривається сьогодні в Лівадійському палаці в Ялті.