Кириленко: зашморг вже на шиї, залишиться тільки вибити табурет

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО переконаний, що зміни до Конституції України потрібні, але їх слід вносити виключно у сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

За його словами, якщо сьогодні буде ухвалений закон, яким дозволяється вносити зміни до Конституції на референдумі, то, за великим рахунком, Верховна Рада взагалі не потрібна.

«Усі прекрасно розуміють, що на карту поставлено дуже багато. Зашморг вже на шиї, зараз його потроху затягують і залишиться тільки вибити табурет», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО висловив здивування, чому провладна коаліція, зокрема, Партія регіонів, намагається проштовхнути норму стосовно ухвалення Конституції на референдумі. «Адже 300 голосів для зміни Конституції у залі є», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО також зауважив, що на даний час відносно цього законопроекту тривають консультації між лідерами фракцій, що входять до коаліції, і головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.

«Немає ні керівників цих фракцій, ні голови Верховної Ради (у сесійній залі - УНІАН). Я знаю, що вчора були непрості переговори... І сьогодні вони продовжуються», - сказав лідер фракції БЮТ.