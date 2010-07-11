Німецький бізнесмен судитиметься з Януковичем

Німецький підприємець подає до суду на президента України через неповернення податку на додану вартість. Українська бюрократична система ледь не довела його фірму до банкрутства.

На початок липня заборгованість відшкодування Податку на додану вартість (ПДВ) в Україні склала близько 26 мільярдів гривень. Втім високопосадовці запевняють, що на початку серпня чи вересня запрацює автоматизована система повернення ПДВ. І тоді всі експортери отримають свої гроші. Однак засновник фірми зі стовідсотковим німецьким капіталом «КатМетал Україна» Райнхард Майдер не йме віри українським чиновникам, адже ще 1997 року, коли почав працювати в Україні він чув ці запевнення та водночас всі його обігові кошти, починаючи з 2008 року, лежали на рахунках держави у вигляді невідшкодованого ПДВ, розповів Райнхард Майдер в інтерв`ю Німецькій хвилі.

Проблема з поверненням ПДВ існувала за всіх урядів «З 2009 року фірма, де працювало до сотні українських робітників, не була в змозі навіть виплачувати зарплату. На той момент об’єм замовлень був на три місяці вперед, але через те, що не було коштів закупити сировину, бо всі гроші забрали в ПДВ і не повернули, клієнти всі відмовилися від замовлень. Мій співзасновник з Німеччини вимагав всі інвестиції повернути назад в Німеччину. Я був змушений скоротити людей та продати частину обладнання, аби сплатити борги», - нарікає підприємець.

На початку цього року за сприяння німецького посольства фірмі «КатМетал Україна» українська сторона таки виплатила заборгований податок на додану вартість за два роки у розмірі двох мільйонів гривень. Втім, через наслідки з невідшкодування ПДВ компанія тепер не може повноцінно відновити виробництво, каже Райнхард Майдер. Саме тому німецький підприємець вирішив позиватися до України щодо матеріальних збитків завданих компанії через невчасну сплату ПДВ. Відповідачами у справі є податкова адміністрація України та президент Віктор Янукович, як гарант Конституції. Адже несвоєчасне виконання зобов’язань з відшкодування ПДВ є порушенням конституційних норм, оскільки державний орган, йдеться про податкову адміністрацію, не діяв у законний спосіб, обґрунтовує позовну заяву адвокат фірми «КатМетал Україна» Степан Філін.

За законом ПДВ мають повертати всім експортерам «Якщо платник податків порушив зобов’язання, то він сплачує штраф. То ті ж штрафні санкції, які застосовуються до платника податків ми намагаємося, щоб судом були застосовані до держави. Я думаю, що лише участь президента у цій справі дає можливість більш-менш об’єктивно її розглянути, бо ж проблеми у судовій системі у нас є і не малі», - зазначає адвокат.

Німецький підприємець вважає, що відшкодування ПДВ в Україні - справа надто політизована і через це податкова система не функціонує належно і прозоро. Подібного, як сталося з його фірмою в Україні, в жодному разі не могло статися у Німеччині, переконаний Райнхард Майдер. Він наголошує, що в податковій системі панує корупція, якій він не піддався. Це стосується і нинішньої ініціативи уряду з відшкодування ПДВ-облігаціями.

«Зараз, аби потрапити в списки на ці облігації треба заплатити якийсь відсоток податковій. І вже зразу дзвонять фірми, які хочуть викупити ці облігації з дисконтом 20-40%. І це виходить ті ж самі втрати на цьому ПДВ. Ці облігації на деякий час знімають відповідальність з держави. Система самого цього податку побудована в Україні неправильно. Аби вона функціонувала, то не було би потреби у цих облігаціях», - каже Майдер.

Керівник групи «Українсько-німецький аграрний діалог» Гайнц-Вільгельм Штрубенгофф наголошує, що Україні варто щось міняти у системі адміністрування ПДС: «Це проблема. Дехто отримує назад ПДВ, але ніхто не знає точної процедури. І більшість експортерів не впевнені, чи отримають ці гроші в майбутньому. Тому, коли вони калькулюють свої прибутки, то зразу віднімають від цього ПДВ. Я вважаю, що український уряд має на це реагувати, оскільки експортувати стає все складніше і складніше і експорт падає».

Штрубенгофф закликає український уряд налагодити автоматичне повернення ПДВ. Оскільки Україна ризикує втратити і тих інвесторів, які вкладають зараз гроші в українську економіку.

Однак засновник фірми «КатМетал Україна» Райнхард Майдер не збирається їхати з України попри всі негаразди і недоліки політичної і податкової системи. Він має намір боротися з українською бюрократичною машиною і не виключає, що після відшкодування матеріальних збитків через суд позиватиметься до України вдруге - для відшкодування тепер моральних збитків. А ще Райнхард Майдер каже, що нікому не віддасть того, що тут так важко створював. Адже зараз його компанія є лідером на ринку великих промислових ножів, які використовуються у сміттєпереробці та будівництві і в Україні вже користуються неабияким попитом.